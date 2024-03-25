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Конор Макгрегор показал, как тренируется на улицах Нью-Йорка

Конор Макгрегор показал, как тренируется на улицах Нью-Йорка
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Популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Макгрегор показал, как проводил тренировки на улицах Нью-Йорка.

«Красивый Нью-Йорк», — подписал фотографии ирландец.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В настоящий момент Конору 35 лет. К UFC он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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