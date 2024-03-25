Камил Гаджиев оценил дебют Железняковой в UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал дебют соотечественницы Дарьи Железняковой в американском промоушене UFC.

Напомним, Железнякова выступила на турнире UFC on ESPN 53, состоявшемся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США), и победила единогласным судейским решением по итогам трёх раундов мексиканку Монтсеррат Рендон.

«Сложный бой для Железняковой. Дело в том, что до конца не было понимания, что она спортсменка экстра-класса. Она какое-то время дралась в России, потом – в Ares, проиграла там и оказалась в UFC. Почему оказалась? Потому что она действительно крепкая, и её первый бой подтвердил это. А во-вторых, она девушка, а с девушками есть дефицит.

Порадуемся, что есть ещё один человек, за которого можно болеть, наша соотечественница. Но говорить о том, что это будущая суперзвезда, пока рано», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.