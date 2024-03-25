Шон О’Мэлли назвал своего следующего соперника в UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил, что его следующим соперником станет первый номер дивизиона грузин Мераб Двалишвили.

«Мераб следующий, он следующий, чёрт возьми. Ваше желание исполнено. Многие говорили, что я избегаю его, но на самом деле я не прячусь от этого мелкого чувака.

Мне нравится этот бой, и путь к победе не один. Я воодушевлён, наконец-то. Я никогда не уклонялся от боя с ним, он мне просто не нравился. А теперь… настало подходящее время? Как и с реваншем против Чито. Мераб – следующий, будь осторожен со своими желаниями, приятель», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 299, О’Мэлли защитил титул против эквадорца Марлона Веры.