В команде Тима Цзю готовятся начать переговоры о бое с Кроуфордом

Глен Дженнингс, менеджер чемпиона WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тима Цзю, заявил, что их команда немедленно приступит к переговорам со звёздным американцем Теренсом Кроуфордом в том случае, если австралиец одержат победу над Себастьяном Фундорой.

«После этого боя, когда всё станет понятно, мы сразу же приступим к переговорам, чтобы посмотреть, что можно сделать. Очевидно, у Тима также будет обязательный претендент по версии WBC, что омрачает ситуацию. Но когда Кроуфорд вступает в игру, боксёрский мир встаёт и обращает внимание», — приводит слова Дженнингса FOX Sports Australia.

Напомним, поединок Цзю – Фундора состоится 31 марта в Лас-Вегасе (США), на кону будут стоять титулы WBC и WBO.