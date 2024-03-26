Девин Хейни показал актуальную форму за четыре недели до боя с Гарсией

Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе (до 63,5 кг) американец Девин Хейни (30-1, 15 KO) продолжает подготовку к поединку с соотечественником Райаном Гарсией (24-1, 20 KO), который состоится 21 апреля в США.

Фото: из личного архива Девина Хейни

Фото: из личного архива Девина Хейни

Фото: из личного архива Девина Хейни

Фото: из личного архива Девина Хейни

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив австралийца Джорджа Камбососа.

В декабре американец завоевал титул WBC во втором дивизионе, отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.