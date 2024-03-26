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Назван соперник, с которым Александр Волков может провести следующий бой

Назван соперник, с которым Александр Волков может провести следующий бой
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков в следующем поединке сразится с представителем Бразилии Жаилтоном Алмейдой. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Лео Гуймараэс. Чуть позже издание MMA Junkie подтвердило эту новость.

Сообщается, что спортсмены встретятся на турнире UFC 302. Спортивное мероприятие пройдёт 1 июня.

Напомним, в последнем поединке Волков встречался с австралийцем Таем Туивасой и победил его удушающим приёмом во втором раунде. На счету Александра в смешанных единоборствах 37 побед и 10 поражений. Алмейда в последнем бою сражался с американцем Кёртисом Блэйдсом и проиграл ему техническим нокаутом во втором раунде. Всего у него 20 побед и три поражения.

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