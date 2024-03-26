Дана Уайт высказался на тему возможного увольнения из UFC Джо Рогана

Президент промоушена UFC Дана Уайт заявил, что не уволит комментатора Джо Рогана, если вдруг такое требование последует с чьей-либо стороны.

«Этому парню не важны деньги. Первые 13 шоу он отработал без гонорара. Любой, кто работает со мной, знает следующее: «Когда ты со мной, ты со мной». Это улица с двусторонним движением. Это не улица с односторонним движением. Я не из тех парней, которые вдруг поменяют направление. Во время COVID я не увольнял никого из своих людей. Некоторые из них были со мной в течение 20 лет. Ничего подобного никогда не случится, пока я здесь. Джо это знает. Джо Роган был предан мне, а я предан ему», — сказал Уайт на канале Lex Fridman в YouTube.

Ранее Роган сделал выбор между Байденом и Трампом перед выборами президента США.