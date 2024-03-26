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MMA Fighting: Роман Долидзе проведёт бой с обидчиком Копылова Энтони Эрнандесом

MMA Fighting: Роман Долидзе проведёт бой с обидчиком Копылова Энтони Эрнандесом
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Грузинский средневес UFC Роман Долидзе в следующем поединке сразится с американцем Энтони Эрнандесом. Об этом информирует MMA Fighting со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Противостояние запланировано на турнире UFC 302, который пройдёт 1 июня.

Долидзе в последнем поединке встречался с Насурдином Имавовым и проиграл ему решением большинства судей. В общей сложности на его счету 12 побед и три поражения.

Эрнандес последний поединок проводил на турнире UFC 298, когда сабмишном во втором раунде победил россиянина Романа Копылова. В активе Энтони 12 побед и два поражения.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянин Александр Волков также проведёт следующий бой на турнире UFC 302.

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