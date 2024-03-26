«Абсолютно точно». Дана Уайт назвал величайшего бойца всех времён

Президент UFC Дана Уайт высказался об американском бойце промоушена Джоне Джонсе, являющемся обладателем пояса в тяжёлом весе. По мнению Уайта, Джонс – величайший боец всех времён.

«Он никогда не проигрывал и уничтожал всех в полутяжёлом весе, который в то время был самым сложным дивизионом в промоушене и в спорте в целом. Потом он перешёл в тяжёлый вес и начал выигрывать там. Это Джон Джонс. Споров быть не может. Никто не может спорить, кто величайший боец всех времён. Это абсолютно точно Джон Джонс. Он никогда не проигрывал. Ещё одна вещь, которую нужно учитывать, — это продолжительность выступлений. Можете это ненавидеть, но Джон Джонс — величайший боец всех времён», — сказал Уайт на канале Lex Fridman в YouTube.