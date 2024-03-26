Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Абсолютно точно». Дана Уайт назвал величайшего бойца всех времён

«Абсолютно точно». Дана Уайт назвал величайшего бойца всех времён
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт высказался об американском бойце промоушена Джоне Джонсе, являющемся обладателем пояса в тяжёлом весе. По мнению Уайта, Джонс – величайший боец всех времён.

«Он никогда не проигрывал и уничтожал всех в полутяжёлом весе, который в то время был самым сложным дивизионом в промоушене и в спорте в целом. Потом он перешёл в тяжёлый вес и начал выигрывать там. Это Джон Джонс. Споров быть не может. Никто не может спорить, кто величайший боец всех времён. Это абсолютно точно Джон Джонс. Он никогда не проигрывал. Ещё одна вещь, которую нужно учитывать, — это продолжительность выступлений. Можете это ненавидеть, но Джон Джонс — величайший боец всех времён», — сказал Уайт на канале Lex Fridman в YouTube.

Материалы по теме
Камил Гаджиев назвал лучших бойцов в истории UFC по весовым категориям
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android