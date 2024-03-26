Артур Бетербиев рассказал, во сколько просыпается каждое утро и как построен его график

Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о своём распорядке дня. По словам знаменитого боксёра, его он придерживается со времён учёбы в Училище олимпийского резерва.

«Ещё во времена учёбы в Училище олимпийского резерва я выработал определённый распорядок дня, которому стараюсь следовать и сейчас. Мой рабочий день начинается в 7:00. Так я тренируюсь уже много лет. Затем плотный завтрак, небольшой отдых, обед, вторая тренировка, ужин и спокойный вечер. Так проходят обычные будние дни. Сейчас из-за Рамадана распорядок дня немного поменялся, но неизменным всегда остаётся одно — каждое утро в 7:00 я вхожу в зал и начинаю работу. Как видите, ничего особенного», — написал Бетербиев.

На счету Артура 20 побед в 20 боях (все – нокаутом).