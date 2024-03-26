Диетолог Тайсона Фьюри рассказал о его физической форме перед боем с Усиком

Грег Марриотт, диетолог чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (Великобритания), рассказал о его подготовки к поединку с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в том же весе Александром Усиком, представляющим Украину. Их бой пройдёт 18 мая в Саудовской Аравии.

«Могу вам пообещать, что вы увидите другого Тайсона Фьюри. Что бы я ни говорил Тайсону, он этого придерживается. Он доверяет мне на сто процентов. Он знает, что будет в отличной форме. Он счастлив, так как знает, что уже в потрясающей форме. Ему больше не нужно думать о том, чтобы сбросить вес. Мы уже это сделали», — приводит слова Фьюри Men's Health UK.

Также отмечается, что Фьюри потребляет 3000 килокалорий в дни отдыха и от 4500 до 6000 килокалорий в дни тренировок.