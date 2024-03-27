Дана Уайт подтвердил, что Том Аспиналл будет защищать титул временного чемпиона UFC

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл проведёт защиту своего титула, после чего ему предстоит встретиться с победителем боя между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Джонс собирается драться со Стипе. Надеюсь, что победитель этого боя сразится с Томом. Да, возможно, Том проведёт бой с победителем этой пары в Англии, мне это нравится. Если подумать, сейчас март, кто знает, что произойдёт? Что касается Джона Джонса и Стипе Миочича, то из-за травмы неизвестно, когда они встретятся. Неправильно оставлять Тома в режиме ожидания. Если Том хочет защитить титул, то мы обязательно организуем ему поединок», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.