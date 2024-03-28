Дана Уайт рассказал о недостатке Конора Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт назвал единственный недостаток экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора как делового партнёра

«Конор Макгрегор был невероятным партнёром в работе. Если бы Конор приходил вовремя, я бы не сказал о нём ни одной плохой вещи.

Если бы вы приставили ствол к моей голове и сказали: расскажи всё плохое о Коноре Макгрегоре — я бы сказал только то, что этот парень опаздывает. Вот и всё. Если бы Конор Макгрегор приходил вовремя, а иногда он это делает, иногда нет, он был бы… он был отличным партнёром», — сказал Уайт на канале Games With Names в YouTube.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Ранее Уайт рассказал, что, несмотря на мнение некоторых фанатов, между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором никогда не было дружбы.