«Я должен обладать двумя поясами». Тим Цзю — о наследии

Австралийский боксёр, чемпион мира в первом среднем весе и сын Константина Цзю Тимофей высказался о том, чего хочет добиться в карьере.

«Мы наконец-то здесь. Каждый момент вёл к этой цели. Я должен обладать двумя поясами. Они оба должны лежать передо мной. Я продолжу собирать пояса, собирать наследие. Мы должны стать самой великой боксёрской семьёй на планете», — сказал Тим Цзю на пресс-конференции.

Напомним, Цзю и Фундора выйдут в ринг 31 марта. Их поединок будет носить статус титульного. Помимо пояса WBO, которым владеет Тимофей, на кону будет пояс WBC. Отметим, что изначально Цзю-младший должен был провести бой с другим американцем, Китом Турманом, однако соперник был вынужден сняться из-за травмы.