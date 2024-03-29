Мама Тима и Никиты Цзю показала фото с сыновьями в Лас-Вегасе

Наталья Цзю, мать знаменитых боксёров Тима и Никиты Цзю, разместила новый пост у себя в социальных сетях, где поделились с подписчиками свежими фотографиями. На одном из снимков она стоит вместе с сыновьями. Наталья приехала в Лас-Вегас (США), где у Тимофея состоится бой с американцем Себастьяном Фундорой.

«Лас-Вегас», — написала Наталья.

Фото: Из личного архива Натальи Цзю

Фото: Из личного архива Натальи Цзю

Напомним, бой Тимофея и Себастьяна пройдёт в ночь на 31 марта мск. В активе Цзю 24 победы в 24 боях. Фундора за время профессиональной карьеры принял участие в 22 поединках, в которых добыл 20 побед, потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием завершился вничью.

Ранее американец Эррол Спенс заявил о желании провести бой с победителем поединка Цзю — Фундора.