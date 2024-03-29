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Дудакова и Гатто показали одинаковый вес перед боем на UFC on ESPN 54

Дудакова и Гатто показали одинаковый вес перед боем на UFC on ESPN 54
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В ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (США) пройдёт турнир UFC, участие в котором примет россиянка Виктория Дудакова. Соперницей Виктории будет Мелисса Гатто, представляющая Бразилию.

В преддверии спортивного мероприятия спортсменки приняли участие в официальной церемонии взвешивания. По её итогам и Виктория, и Мелисса показали одинаковый вес.

Отметим, что предварительный кард спортивного мероприятия начнётся в 2:00 по московскому времени, главный стартует в 5:00 мск. Возглавит турнир противостояние Манон Фиоро и Эрин Блэнчфилд.

В общей сложности на счету Дудаковой восемь побед в восьми поединках. В активе Гатто восемь побед, два поражения и две ничьих.

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