Джамал Хилл назвал имена потенциальных оппонентов после возможной победы над Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл хочет после победы над бразильским бойцом и действующим обладателем титула в дивизионе до 93 кг Алексом Перейрой провести бои с Иржи Прохазкой и Магомедом Анкалаевым.

«Если Иржи выйдет и нокаутирует Александара Ракича впечатляющим образом и покажет хороший бой, то наш с ним бой будет иметь большой смысл, я хотел бы этот вызов. Победа над таким соперником, как он, имеет большую ценность, так что для меня это будет отличный поединок. Так что я хотел бы разделить октагон с Иржи или Магомедом Анкалаевым, Магомед ждёт своего шанса», — приводит слова Хилла портал Bloody Elbow.

Напомним, Джамал Хилл и Алекс Перейра возглавят турнир UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе.