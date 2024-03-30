Макгрегор объяснил, почему UFC платят бойцам меньше, чем другие промоушены

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе известный ирландский боец Конор Макгрегор объяснил, почему руководство UFC выплачивает маленькие гонорары бойцам лиги.

«UFC – ключевая площадка в карьере для любого бойца. Быть в UFC престижно само по себе, поэтому вы должны понимать, что можете согласиться здесь на меньшую сумму по сравнению с теми гонорарами, которые предлагают другие лиги на рынке. В этом и заключается ценность бренда UFC, он имеет огромный вес. Посмотрите, как этот механизм сработал со мной. Это помогло мне выйти на другие уровни, где я добился больших успехов», – приводит слова Конора Макгрегора портал Irish Mirror.

Напомним, свой последний поединок Конор Макгрегор провёл на турнире UFC 264. Его бой с Дастином Порье стал главным поединком вечера. Встреча завершилась победой Порье техническим нокаутом.