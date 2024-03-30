Холлоуэй: если ты находишься в рейтинге Р4Р, то должен быть готов драться с кем угодно

Бывший обладатель титула UFC в полулёгком дивизионе Макс Холлоуэй объяснил критикам, почему он готов драться с кем угодно и для него не имеет значения весовая категория. Ранее Макс заявил, что был бы гладиатором и сражался бы с любым оппонентом.

«Я вижу, как у многих фанатов возникает недоумение, они говорят: «‎Подожди, попробуй встретиться с Фрэнсисом Нганну». Погнали, братан. Ты думаешь, меня это волнует? Вот почему я, моя команда другие. Даже некоторые бойцы беспокоятся о поединках в своих весовых категориях. Моя позиция такова, что если ты находишься в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории, то ты должен быть готов драться с кем угодно. В этом и заключается смысл этого рейтинга», — сказал Макс Холлоуэй в видео на своём Yotube-канале.