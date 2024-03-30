«Я был шокирован». Цзю сказал, чем удивил его Фундора перед боем

Чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю рассказал, чем удивил его соперник, американец Себастьян Фундора, перед боем.

«Я живу и дышу боксом. Я помню одно интервью Криштиану Роналду, я веду тот же образ жизни, что и он. Я так же дисциплинирован. Вчера я видел, как он (Фундора) ел бургеры, и был шокирован. Я и в самом деле был шокирован тем, что профессиональный спортсмен за два дня до боя ест эту гадость. Это сбивает меня с толку», — сказал Цзю на пресс-конференции.

Себастьяну Фундоре 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и является бывшим временным чемпионом WBC. Единственное поражение он потерпел в апреле, уступив нокаутом соотечественнику Брайану Мендосе.

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