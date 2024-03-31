Себастьян Фундора отреагировал на сенсационную победу в бою с Цзю

Рано утром 31 марта Тим Цзю проводил защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником стал Себастьян Фундора. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

После окончания поединка Фундора прокомментировал свою сенсационную победу. Я рад, что Тим дал мне такой шанс. Моя мечта исполнилась. Мой отец мне сказал, когда открылось кровотечение, что всё нормально. Мы боксёры — у нас так всегда. Я просто использовал свои навыки, вот и всё. Тим — боксёр мирового уровня. Для меня было честью разделить с ним ринг», — сказал Себастьян после боя.

Напомним, сегодня Фундора стал обладателем титула WBO.