Тим Цзю потерпел первое поражение в профессиональной карьере

Рано утром 31 марта Тим Цзю проводил защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником стал Себастьян Фундора. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

Для австралийского боксёра это поражение стало первым в профессиональной карьере. В активе Цзю теперь 24 победы и одно поражение. Тиму Цзю 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный пояс WBO, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В своём последнем поединке Тим победил Брайана Мендосу судейским решением.

Напомним, Тим Цзю является сыном легендарного российского боксёра Константина Цзю. За время профессиональной карьеры Костя добыл 25 побед и потерпел лишь два поражения.

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