Результат боя Криса Уайдмана и Бруно Силвы изменён на победу решением судей

В ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 54. В рамках этого события состоялся бой между 39-летним экс-чемпионом UFC в среднем весе американцем Крисом Уайдманом и 34-летним экс-чемпионом M-1 бразильским бойцом Бруно Силвой.

Поединок завершился победой Уайдмана в третьем раунде. Изначально было объявлена победа техническим нокаутом, однако результат был пересмотрен. Американскому бойцу присуждена победа единогласным техническим решением судей.

Бой несколько раз прерывался из-за тычков в глаза и был остановлен рефери в середине третьего раунда также после попадания Уайдмана в глаза сопернику.

Эта победа прервала неудачную серию Уайдмана из двух поражений в UFC подряд и стала 16-й в его карьере (шесть нокаутом, шесть решением судей и четыре сабмишном). Из 23 своих боёв американец проиграл семь — шесть нокаутом и один решением судей. Для Силвы это поражение стало третьим кряду.