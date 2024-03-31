Появились судейские записки боя Цзю — Фундора

Рано утром 31 марта Тим Цзю проводил защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником стал Себастьян Фундора. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

После окончания поединка появились судейские карточки боя. Первый рефери отдал победу Цзю (116-112), второй рефери поставил 115-113 в пользу Фундоры, третий — также отдал предпочтение американцу — 116 — 112.

Напомним, для австралийского боксёра это поражение стало первым в профессиональной карьере. Перед началом сегодняшнего поединка по котировкам букмекеров Тим был явным фаворитом, таким образом его поражение можно назвать сенсационным.

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