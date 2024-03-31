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Эрин Блэнчфилд – Манон Фиоро результат боя UFC on ESPN 54, кто победил 31 марта

Манон Фиоро победила Эрин Блэнчфилд решеним судей в главном бою UFC on ESPN 54
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В ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 54. Главным боем вечера стал поединок в женской наилегчайшей весовой категории между 24-летней американкой Эрин Блэнчфилд и 34-летней Манон Фиоро из Франции.

UFC 2024. UFC on ESPN 54, Атлантик-Сити, США
Эрин Блэнчфилд - Манон Фиоро (W)
31 марта 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Манон Фиоро
Окончено
UD
Эрин Блэнчфилд

Победу в этом поединке единогласным решением судей одержала Манон Фиоро. Бой продлился все пять раундов, по их завершении все судьи сделали свой выбор в пользу французской спортсменки, отдав ей преимущество во всех раундах — 50:45, 50:45, 50:45.

Эта победа стала для Фиоро 14-й подряд и 17-й в карьере (семь нокаутом, 10 решением судей), два из всех своих боёв француженка проиграла решением судей. Блэнчфилд потерпела второе поражение в карьере (оба решением судей), также в её статистике 10 побед (одна нокаутом, шесть решением судей и три сабмишном).

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