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Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам турнира UFC в Атлантик-Сити

Опубликован список бойцов, которые получат бонусы по итогам турнира UFC on ESPN 54. Турнир проходил в ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США).

Бонусы в размере $ 50 тыс за «лучший бой вечер» получат турецкий боец Ибо Аслан и швед Антон Туркаль. Бой продлился вплоть до середине третьего раунда, а победу одержал турок с помощью технического нокаута.

Бонусы в размере $ 50 тыс за «лучшее выступление вечера» получат американец Нэт Ландвер, в первом раунде нокаутировавший своего соотечественника Джамалла Эммерса, и ещё один представитель США Деннис Бузукья, расправившийся с Коннором Мэттьюсом в третьем раунде.

В главном бою вечера в женской наилегчайшей весовой категории Манон Фиоро из Франции победила американку Эрин Блэнчфилд.

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