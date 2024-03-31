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Тимофей Цзю сможет снова стать чемпионом?

Тимофей Цзю сможет снова стать чемпионом?
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Рано утром 31 марта по московскому времени Тим Цзю проводил защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником стал Себастьян Фундора. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

Для Цзю это стало первым поражением в профессиональной карьере. Сможет ли он забрать пояс себе обратно? Хотим знать ваше мнение.

Для австралийского боксёра это поражение стало первым в профессиональной карьере. В своём последнем поединке Тим победил Брайана Мендосу судейским решением. В свою очередь, Фундора как раз проиграл этому же боксёру нокаутом. В активе Цзю теперь 24 победы и одно поражение. У Фундоры — 22 победы, одно поражение и одна ничья.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Тим Цзю - Себастьян Фундора (W)
31 марта 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
SD
Тим Цзю
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