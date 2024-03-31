Сергей Павлович посетил футбольный матч «Спартак» – «Урал»

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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович посетил футбольный матч в Москве, в котором встречались «Спартак» и «Урал».

«Я посетил футбольный матч в Москве, в котором играли «Спартак» и «Урал». Дружеская ничья 0:0», — написал Павлович на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Сергей Павлович Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

На матче Сергею Павловичу подарили именную красно-белую Спартаковскую футболку с номером 13.

Ранее президент UFC Дана Уайт анонсировал бой двух российских бойцов смешанных единоборств Сергея Павловича с Александром Волковым. Их бой состоится 22 июня на UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

Павлович провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, 18 из которых завершились победой (15 нокаутом, 3 решением судей). 31-летний боец является чемпионом FNG в тяжёлом весе, а также четыре раза удостаивался премии «Выступление вечера» в UFC.

У Волкова 47 боёв в смешанных единоборствах. В 37 он выходил победителем (24 нокаутом, 4 сдачей, 9 решение судей). Среди достижений также стоит отметить премию «Лучший бой вечера», и две премии «Выступление вечера».