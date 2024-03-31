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Тим Цзю: зрение почти пропало, я буквально ничего не видел

Тим Цзю: зрение почти пропало, я буквально ничего не видел
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Боксёр Тим Цзю рассказал о том, как испытывал проблемы со зрением во время поединка с Себастьяном Фундорой.

«Зрение почти пропало, я буквально ничего не видел, и мне приходилось протирать глаза в режиме нон-стоп. Физически я себя чувствовал хорошо, но всё же ты дерёшься с размытым зрением, это не идеальная ситуация, особенно с таким соперником, как Фундора», — заявил Цзю на пресс-конференции после боя.

Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

Напомним, для австралийского боксёра это поражение стало первым в профессиональной карьере. Перед началом сегодняшнего поединка по котировкам букмекеров Тим был явным фаворитом.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Тим Цзю - Себастьян Фундора (W)
31 марта 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
SD
Тим Цзю
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