Максим Власов предположил, как первое поражение скажется на карьере Тимофея Цзю

Российский боксёр-профессионал Максим Власов рассказал о том, как поражение в поединке с Себастьяном Фундором скажется на Тимофее Цзю.

«Тимофей – достаточно устойчивый боец. Его такие вещи не должны подломить. Он должен справиться с этим. Но проблема в другом. Есть определённые недоработки в технике и тактике ведения боя», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня утром 31 марта Тим Цзю проводил защиту своего чемпионского пояса по версии WBO в первом среднем весе. Его соперником был Себастьян Фундора. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

Для австралийского боксёра это поражение стало первым в профессиональной карьере. В активе Цзю 24 победы и одно поражение. У Фундоры 22 победы, одно поражение и одна ничья.

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