«Из разряда мечт». Кравцов оценил шансы Тима Цзю получить в будущем бой с Кроуфордом

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказал мнение, что бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралийский боксёр с русскими корнями Тимофей Цзю не может в обозримом будущем рассчитывать на бой с непобеждённым американским боксёром, действующим лидером рейтинга pound-for-pound Теренсом Кроуфордом.

«Тимофей, конечно, вернётся, и перед ним будут стоять цели и задачи вернуть себя титул. Как быстро это произойдёт, покажет время. Бой с Кроуфордом? Я думаю, это из разряда мечт», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Еще до боя с Фундорой команда Цзю заявляла, что планируют организовать бой Тимофея со звёздным американцем Теренсом Кроуфордом, если австралиец одержит победу в сегодняшнем бою.

Однако Тим Цзю не смог защитить свой чемпионский пояс по версии WBO в первом среднем весе. Он проиграл Себастьяну Фундоре в 12-раундовом бое раздельным решением судей.

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