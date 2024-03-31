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«Из разряда мечт». Кравцов оценил шансы Тима Цзю получить в будущем бой с Кроуфордом

«Из разряда мечт». Кравцов оценил шансы Тима Цзю получить в будущем бой с Кроуфордом
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказал мнение, что бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралийский боксёр с русскими корнями Тимофей Цзю не может в обозримом будущем рассчитывать на бой с непобеждённым американским боксёром, действующим лидером рейтинга pound-for-pound Теренсом Кроуфордом.

«Тимофей, конечно, вернётся, и перед ним будут стоять цели и задачи вернуть себя титул. Как быстро это произойдёт, покажет время. Бой с Кроуфордом? Я думаю, это из разряда мечт», — сказал Эдуард Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Еще до боя с Фундорой команда Цзю заявляла, что планируют организовать бой Тимофея со звёздным американцем Теренсом Кроуфордом, если австралиец одержит победу в сегодняшнем бою.

Однако Тим Цзю не смог защитить свой чемпионский пояс по версии WBO в первом среднем весе. Он проиграл Себастьяну Фундоре в 12-раундовом бое раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Тим Цзю - Себастьян Фундора (W)
31 марта 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Себастьян Фундора
Окончено
SD
Тим Цзю
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