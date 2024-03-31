Сергеев: судьба проверяет Тима Цзю на прочность, путь только начался

Чемпион России — 2023 и победитель Гран-при Hardcore Boxing Сергей Сергеев прокомментировал поражение Тимофея Цзю от Себастьяна Фундоры раздельным решением судей.

«Поединок между Фундорой и Цзю был захватывающий. Хотя меня удивило, что на замену Турману вышел двухметровый Фундора, я всё равно отдавал предпочтение на победу Тимофею. И, в принципе, начало поединка было в пользу Тимофея. Но после того, как появилось рассечение, ему стало тяжело боксировать. Он стал уязвим. Но бой был очень близкий. И неважно, в какую сторону отдали бы судьи. Всё равно были бы споры.

Я думаю, что сейчас Тимофею просто нужно отдохнуть. Самое главное, что после боя он адекватно всё рассуждал. Мне кажется, его путь только начался. Его отец тоже проигрывал, но стал легендой бокса. Просто сейчас судьба проверяет его на прочность, на ментальную составляющую», — рассказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме Тим Цзю потерпел первое поражение в профессиональной карьере

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Проголосовать также можно по ссылке.