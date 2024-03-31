Эррол Спенс прокомментировал победу Фундоры над Цзю

Бывший объединённый чемпион мира американец Эррол Спенс-младший прокомментировал победу соотечественника Себастьяна Фундоры над австралийцем Тимом Цзю.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением.

«Что я могу сказать? Пришло время разобраться с этим парнем. Он теперь большая шишка. Его рост? Он довольно высокий, но мы сломаем его, как это делали с остальными», — приводит слова Спенса DAZN.

Спенс не выступал с июля, когда в бою за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) уступил техническим нокаутом соотечественнику Теренсу Кроуфорду. Поражение стало для него первым в карьере.

Материалы по теме Тим Цзю прокомментировал своё поражение в бою с Фундорой

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше