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Эррол Спенс прокомментировал победу Фундоры над Цзю

Эррол Спенс прокомментировал победу Фундоры над Цзю
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Бывший объединённый чемпион мира американец Эррол Спенс-младший прокомментировал победу соотечественника Себастьяна Фундоры над австралийцем Тимом Цзю.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением.

«Что я могу сказать? Пришло время разобраться с этим парнем. Он теперь большая шишка. Его рост? Он довольно высокий, но мы сломаем его, как это делали с остальными», — приводит слова Спенса DAZN.

Спенс не выступал с июля, когда в бою за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) уступил техническим нокаутом соотечественнику Теренсу Кроуфорду. Поражение стало для него первым в карьере.

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