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Фундора назвал предпочтительного соперника после победы над Тимом Цзю

Фундора назвал предпочтительного соперника после победы над Тимом Цзю
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Новый объединённый чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Себастьян Фундора (21-1-1, 13 KO) назвал предпочтительного соперника после победы над австралийцем Тимом Цзю.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением.

«Эррол Спенс – великолепный боец, и это прекрасный поединок, но лучший в мире — это Теренс Кроуфорд. Я хотел бы сразиться с ним.

Однако речь идёт и о деньгах, и с моей стороны было бы глупо не дать шанс Спенсу. Бокс — это и бизнес в том числе. Так или иначе, а Спенс очень хороший боец, особенно в своём естественном весе, 70 кг. Так что я верю, что у него есть шанс», — сказал Фундора на пресс-конференции.

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