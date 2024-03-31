Шакур Стивенсон отреагировал на поражение Цзю в бою с Фундорой

Чемпион мира в трёх весовых категориях Шакур Стивенсон прокомментировал поражение австралийца Тима Цзю в поединке с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Цзю потратил много сил в борьбе с этой башней на 12-дневном уведомлении», — написал Стивенсон в соцсети X (ранее Twitter).

Себастьяну Фундоре 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и является бывшим временным чемпионом WBC. Единственное поражение он потерпел в апреле прошлого года, уступив нокаутом соотечественнику Брайану Мендосе.

Ранее победу Фундоры прокомментировал Эррол Спенс-младший.