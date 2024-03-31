Бывший соперник Бивола стал чемпионом мира во втором дивизионе

В Инглвуде (США) состоялся боксёрский вечер от промоутерской компании Golden Boy, в главном бою которого чемпион мира по версии WBA в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) француз Арсен Гуламирян (27-0, 18 KO) сразился с мексиканцем Хильберто Рамиресом (45-1, 30 KO).

Поединок прошёл всю отведённую дистанцию, 12 раундов, и завершился победой Рамиреса единогласным судейским решением (118-110, 118-110, 118-110).

Хильберто Рамиресу 32 года. Мексиканец выступает на профессиональном ринге с 2009 года и является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Единственное поражение в карьере он потерпел от действующего чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола.