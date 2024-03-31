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Американский промоутер: угол Цзю подвёл своего парня

Американский промоутер: угол Цзю подвёл своего парня
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Известный американский промоутер Лу Дибелла считает, что работа угловых австралийца Тима Цзю стала одной из причин его поражения в бою с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«После этого боя необходимо провести анализ работы угла Цзю. Они подвели парня», — написал Дибелла в соцсети X (ранее Twitter).

Тиму Цзю 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный пояс WBO, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. Поражение в поединке с Фундорой стало для него первым в карьере.

Ранее Эррол Спенс прокомментировал победу Фундоры над Цзю.

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