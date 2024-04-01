Уайдман: если бы я проиграл в бою с Бруно Силвой, то этот поединок мог бы стать последним

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман рассказал, что он собирался завершить карьеру в случае поражения в поединке с бразильским бойцом Бруно Силвой.

Напомним, бой состоялся в минувшие выходные и завершился победой Уайдмана в третьем раунде. Изначально была объявлена победа техническим нокаутом, однако затем результат был пересмотрен. Теперь американскому бойцу присуждена победа единогласным техническим решением судей.

«Я всё ещё считаю, что у меня большой потенциал. Было много трудностей, но я могу драться. Это слишком весело, и я думаю, что создан для этого.

Я много раз думал об уходе в отставку. Если бы я проиграл, если бы не мою подняли руку, этот бой мог бы стать для меня последним.

Если бы понял в октагоне, что во мне больше этого нет, то, возможно, снял бы перчатки. Но этого не произошло, я одержал победу, так что я всё ещё здесь», — сказал Уайдман на пресс-конференции после боя.