Гаджиев оценил возможности Павловича и Волкова стать чемпионами UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался по поводу предстоящего поединка между россиянами Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

«И для Волкова, и для Павловича этот бой за то, чтобы остаться на верхних строчках рейтинга. Если они побеждают, то стабильно находятся в топ-5.

Давайте проанализируем, у кого из них больше шансов стать чемпионом. Я думаю, что у Павловича. У Сергея есть какое-то оружие, и это его руки, что делает его очень опасным. Саня стал более универсальным, но не таким опасным», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок между Александром Волковым и Сергеем Павловичем станет соглавным поединком турнира UFC Fight Night, который состоится 22 июня 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Александр Волков в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 293, победил удушающим приёмом Тая Туивасу.

Сергей Павлович, в свою очередь, в последнем поединке проиграл Тому Аспиналлу за звание временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.