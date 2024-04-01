Бойцу UFC запретили выйти на бой с флагом

Американский боец албанского происхождения Деннис Бузукья рассказал, что ему запретили выйти с флагом на его бой с Коннором Мэттьюсом.

«Мне посчастливилось представлять Албанию, и это какое-то безумие – прямо перед выходом ко мне подошли сотрудники UFC и сказали, что я не могу выйти со своим флагом, потому что на нём была золотая отделка», — сказал Бузукья на пресс-конференции.

Стоит отметить, что Бузукья получил бонус в размере $ 50 тыс. за «лучшее выступление вечера».

В ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 54. В главном бою вечера в женской наилегчайшей весовой категории Манон Фиоро из Франции победила американку Эрин Блэнчфилд.