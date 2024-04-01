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Сергей Павлович: никакого боя против Волкова не будет

Сергей Павлович: никакого боя против Волкова не будет
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович рассказал, что он не собирается проводить поединок с россиянином Александром Волковым.

«Никакого боя против Саши не будет с моей стороны, и я думаю, что с его стороны тоже дадут отказ. Сейчас наши агенты всё должны уладить. Мы ничего не обговаривали, и UFC изначально знали, что мы подерёмся в том случае, если это будет поединок за титул и никак иначе», — приводит слова Павловича телеграм-канал «Ударные новости».

Ранее президент UFC Дана Уайт анонсировал бой между двумя российскими бойцами смешанных единоборств — Сергеем Павловичем и Александром Волковым. Этот поединок должен состояться 22 июня на UFC Fight Night в Саудовской Аравии.

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