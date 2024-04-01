Иван Штырков рассказал, после какого поражения он переживал больше всего

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков рассказал о самом болезненном поражении в своей карьере.

«Поражение, конечно, не очень радостное событие. В любом случае это опыт, а сам проигрыш не несет в себе ничего критичного. Тяжелее всего мне далось самое первое поражение, сложно было принять, что не всегда усердные тренировки оканчиваются успехом. Если все подытожить, все мои противостояния, включая поражения, я рассматриваю как хорошие уроки. Сейчас с нетерпением жду боев в MMA.

Какое поражение переживал больше обычного? Первое, причем досрочное. Оно было непонятное для меня. Встреча с Ясубеем Эномото. Я согнал много, вложил силы и время. В бою уже понимал, что нет сил сопротивляться. Не понимал, почему. Это было тяжело. Нужно было свыкнуться с тем, что не всегда затраченные силы, эмоции и здоровье может увенчаться хорошим результатом», — приводит слова Штыркова Metaratings.