Нурсултан Рузибоев: хочу отомстить Джеральду Мёршарту

Узбекский боец UFC Нурсултан Рузибоев, выступающий в среднем весе, рассказал, почему хочет провести поединок с американским бойцом Джеральдом Мёршертом.

«В UFC выступают всего три бойца из Узбекистана, и один из них потерпел поражение от Джеральда Мершарта (имеется в виду Махмуд Мурадов — Прим. «Чемпионата»), поэтому я хочу отомстить ему за это поражение и показать, что узбекские бойцы не слабы. Я тренируюсь, спаррингую с Андрэ Петроски и Джо Пайфером, которые ранее уже встречались с Джеральдом. Они для меня как книги знаний, которые я могу изучить перед тем, как выйти на бой», — приводит слова Рузибоева портал MMAJunkie.

Напомним, на турнире UFC on ESPN 54, который состоялся 31 марта в Атлантик-сити, Рузибоев победил американского бойца Седрика Дюма техническим нокаутом в первом раунде.