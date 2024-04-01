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Боец UFC Маддалена: о поединке с Шавкатом я мечтаю уже очень давно

Боец UFC Маддалена: о поединке с Шавкатом я мечтаю уже очень давно
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Австралийский топовый полусредневес UFC Джек Делла Маддалена выразил большую заинтересованность в поединке с казахским бойцом Шавкатом Рахмоновым.

«Я давно хотел этого боя. На мой взгляд, сейчас за пояс будут драться Леон Эдвардс и Белал Мухаммад. Это даёт мне прекрасную возможность подраться с Шавкатом. Это тот бой, о котором я мечтаю уже очень давно. Мне нравится его стиль. Он лучший боец в дивизионе, и я предполагаю, что это будет тяжёлый поединок.

Во вторник я перенёс операцию. Мне кажется, что я смогу быть в форме через 12 недель. У меня есть информация, что Шавкат сейчас травмирован, но к августу он должен быть готов, так что мы в одной лодке. Как вариант, ещё можно подраться с Камару Усманом, если Шавкат не сможет», — приводит слова Маддалены портал Sport Bible.

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