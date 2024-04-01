Менеджер Тима Цзю: не считаю, что произошло что-то ужасное

Глен Дженнингс, менеджер экс-чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийца Тима Цзю, прокомментировал поражение подопечного в бою с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок бойцов состоялся вчера, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Я не считаю, что произошло что-то ужасное. Нам просто нужно по-иному взглянуть на варианты. Мы выясним, возможен ли сейчас бой с Эрролом Спенсом, Теренсом Кроуфордом или кем-то ещё. Если один из этих вариантов является реальным, глупо не принять его.

Акции Тима не слишком потеряли в цене. Он доказал, что является воином, в этом бою. Он готов поставить на кон всё. Он десять раундов дрался с ужасным рассечением и довёл всё до раздельного решения», — сказал Дженнингс в интервью YouTube-каналу Jai McAllister: BOXING.