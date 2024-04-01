Федерация бокса РФ пригласила мальчика, попавшего под машину террористов, на тренировки

Федерация бокса России пригласила восьмилетнего мальчика Илью, которого сбила машина террористов, на тренировки.

«Представители Федерации бокса России навестили Илью в больнице. К счастью, процесс восстановления идет хорошо. Мы подарили подарки Илье и пригласили его вместе со всей семьей на боксерские тренировки. Уверены, что тренировки придадут ему еще больше уверенности и научат постоять за себя в любой ситуации», — сказал представитель Федерации бокса России.

22 марта, перед выступлением музыкальной группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Более двадцати стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.