Легендарный рефери UFC Джон Маккарти высказался об исходе боя Уайдман — Силва

Легендарный рефери ММА Джон Маккарти считает, что судьи вынесли правильное решение в спорной концовке боя между Крисом Уайдманом и Бруно Силвой. За секунды до финиша Уайдман нанёс тычок в глаз Силвы, что послужило поводом для пересмотра результата боя. Судьи присудили Крису победу техническим решением, а не техническим нокаутом, как было ранее.

«Не думаю, что рефери заметил тычок в глаз непосредственно перед финишем, так что ситуация понятна. Он решил остановить бой. Как только он объявил об остановке боя, они посмотрели запись, где можно было увидеть, что его действительно ткнули в глаз. Им нужно было, чтобы судьи засчитали ту часть третьего раунда, которую они видели.

Крис выиграл первые два раунда. Если говорить о третьем, то мне кажется, что и его он забирал по большей части. В этом случае дело не в том, что произошло нарушение и рефери принял решение остановить поединок, не заметив его. Основываясь на том факте, что бой перешёл в третий раунд, вы могли бы принять техническое решение. Если бы то же самое произошло во втором раунде, поединок был бы признан несостоявшимся. У вас не было бы технического решения, потому что они могут принять это техническое решение только в том случае, если бой перейдет в третий раунд.

Так что комиссия действительно поступила правильно в этом случае. Но, принимая такое решение, они лишают Бруно Силву возможности опротестовать остановку боя техническим нокаутом и в дальнейшем не допускают проведения реванша. Они лишают его этого, поступая правильно», — приводит слова Маккарти портал Yahoo Sports.