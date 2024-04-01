Дастин Порье намекнул, что скоро вернётся в октагон

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье намекнул, что начинает подготовку к следующему поединку.

«Похоже, мы снова в деле», — написал Дастин Порье в своих социальных сетях.

Напомним, что ранее Дастин неоднократно призывал руководство лиги организовать ему титульный бой против Ислама Махачева. Чемпион также выражал желание разделить октагон с «Бриллантом».

Дастин Порье имеет в своём активе 30 побед и 8 поражений. В последний раз он выходил на поединок против французского проспекта Бенуа Сен-Дени, бой с которым стал носил статус со-главного события на турнире UFC 299 в Майами. Дастину удалось нокаутировать Бенуа во втором раунде и закрыть тем самым поражение от Джастина Гэтжи.