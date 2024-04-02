Костя Цзю обратился к Тиму после его поражения от Фундоры

Бывший абсолютный чемпион мира россиянин Костя Цзю поддержал своего сына Тима Цзю после его боя с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, поединок бойцов состоялся 31 марта в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Что-то выигрываешь, что-то проигрываешь. Вопрос в том, как вы вернётесь. Ценю поддержку по всему миру», — написал Тим в социальных сетях.

«Люблю и горжусь», — ответил Костя.

Тиму Цзю 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный пояс WBO, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. Поражение в поединке с Фундорой стало для него первым в карьере.

Ранее Фундора обратился к Тиму Цзю.