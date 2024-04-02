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WBO занялись организацией боя Кроуфорд — Фундора

WBO занялись организацией боя Кроуфорд — Фундора
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WBO отправили официальное сообщение представителям американских боксёров Теренса Кроуфорда и Себастьяна Фундоры по поводу организации их поединка.

Бой должен состояться в ближайшие 180 дней. В течение 20 дней стороны должны прийти к общему соглашению по поводу деталей поединка.

Напомним, в минувшие выходные Фундора встречался с австралийцем Тимофеем Цзю. Поединок прошёл на «Ти-Мобайл Арене» и продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей. Фундора стал новым чемпионом мира в первом среднем весе.

Для австралийского боксёра это поражение стало первым в профессиональной карьере. Перед началом этого поединка Тим был явным фаворитом по котировкам букмекеров.

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